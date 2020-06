PUBLICIDADE

Para encerrar a “Semana do Meio Ambiente” da Prefeitura de Tatuí, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o tema não será apenas on-line, pois o município começou, um novo projeto: o “ARborizAR”. A prefeita Maria José Vieira de Camargo, realizou o plantio de uma árvore Oiti em frente ao Paço Municipal e de um Ipê Rosa em uma área de lazer no Jardim Rosa Garcia II.

Criado tendo em vista os benefícios que as árvores já possuem e a melhoria da qualidade do ar para as pessoas com problemas respiratórios, especialmente neste momento de pandemia do COVID-19, o Projeto também tem o objetivo de fazer com o que o município de Tatuí atinja uma cobertura vegetal de 30%, visto que, atualmente, tem 15,10% de sua área com arborização urbana.

O Projeto surgiu por meio de um incentivo do Governo do Estado de São Paulo em criar os chamados “espaços árvore”, que são espaços reservados nas calçadas especificamente para as árvores. Muitos estudos indicam que pessoas que sofrem com doenças respiratórias tem seu quadro bastante agravado devido à poluição do ar. As árvores têm a capacidade de reter grade parte desta poluição e de liberarem oxigênio, além de aumentarem a umidade relativa do ar, amenizando casos de alergias respiratórias, como, por exemplo, as rinites.

Para tanto, serão plantadas mudas de árvores em espaços e prédios públicos que possuam calçadas igual ou maior a 2 metros de largura, pois assim a árvore terá um canteiro com espaçamento ideal e a calçada arborizada desempenhará sua responsabilidade com as questões ambientais.