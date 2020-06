PUBLICIDADE

Na terça-feira (10/06), a Prefeita Maria José Vieira de Camargo recebeu a visita do Capitão PM Bruna Carolina dos Santos Martins, que está se despedindo da direção do Comando da 2º Companhia da Polícia Militar, que administra o efetivo policial de Tatuí, Capela do Alto e Quadra. Capitão Bruna foi transferida para o Batalhão da PM em Votorantim. Capitão Bruna permaneceu no comando em Tatuí por exatos 12 meses.

Na visita à prefeita, ela esteve acompanhada pelo Capitão PM Júlio César da Costa, que deverá assumir nos próximos dias o comando da unidade. No encontro, ainda participou o Cabo PM João Batista Chiviotti.

“Falamos da importância do trabalho da Polícia Militar na nossa cidade, das parcerias com a Guarda Civil Municipal e de ações específicas que precisam continuar a acontecer em Tatuí”, destacou a chefe do Poder Executivo.

Queda da criminalidade – Segundo dados recentes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, os índices de criminalidade de Tatuí apresentaram queda em 13 classificações de ocorrências policiais no 1º quadrimestre do ano, quando comparados ao mesmo período de 2019.

A maior redução em percentual aconteceu nos casos de tentativa de homicídio, com queda de 57,14%. Quanto aos crimes contra a vida, houve redução de 25% nos números de estupro e 5,88% nos casos de estupro de vulnerável.

Nos crimes contra o patrimônio, todas as modalidades de furtos recuaram no período. Os furtos em geral caíram 34,48%. Nas ocorrências de furtos de veículo, a queda foi de 37,03%. No período, ainda houve 11 registros a menos de roubos em geral, com um total de 21 boletins elaborados neste ano contra 32 em 2019. Os indicadores de roubos de carga mostram queda de um para zero e os de roubo a banco permaneceram zerados nos dois últimos anos.

Os casos de latrocínio caíram de um caso para nenhum no período, o mesmo resultado apresentado nos índices de vítimas em latrocínio. Os índices em relação ao trânsito também tiveram resultados positivos no comparativo em 2020 e 2019.