Às 8:00 – Eu fiz um boneco de neve.

8:10 – Uma feminista passou e me perguntou por que eu não fiz uma mulher de neve.

8:15 – Então, fiz uma mulher de neve.

8:17 – Minha vizinha feminista reclamou do peito volumoso da mulher de neve dizendo que ela tinha sido feita com olhar masculino.

8:20 – O casal gay que morava nas proximidades deu chilique dizendo que eu deveria ter feito dois homens de neve.

8:22 – Um homem-Mulher-Trans perguntou por que eu não fiz apenas uma pessoa de neve com partes destacáveis.

8:25 – Uns veganos reclamaram do nariz de cenoura, alegando que vegetais são comida e não decoração.

8:28 – Fui chamado de racista porque o casal de neve é branco.

8:31 – O muçulmano do outro lado da rua exigia que a mulher de neve fosse coberta.

8:40 – A polícia chegou dizendo que alguém sentiu-se oprimido por meu discurso de ódio.

8:42 – A vizinha feminista reclamou novamente que a vassoura da mulher da neve precisava ser retirada porque representava as mulheres em um papel doméstico.

8:43 – O oficial de justiça me intimou por fascismo.

8:45 – A Globo me entrevistou. Perguntaram se eu sabia a diferença entre homens de neve e mulheres de neve. Respondi: “bolas de neve”! e agora sou chamado de sexista.

9:00 – Apareci no noticiário como fascista, racista, homofóbico, sexista, machista, xenófobo, transfóbico.

9:10 – Me perguntaram se tenho algum cúmplice. Meus filhos foram levados pelo Conselho Tutelar.

9:29 – Manifestantes de esquerda, ofendidos por tudo, marcharam pela rua exigindo que eu fosse preso.

Ao meio-dia tudo derretia

Moral:

Não há moral para essa história. Isso é o que nos tornamos com a imbecilidade do politicamente correto pelo que, em breve, respirar ofenderá a alguém.