PUBLICIDADE

Respeitar as orientações sanitárias é um sinal de obediência as autoridades eclesiásticas e de caridade para com o próximo.

As Missas serão celebradas nos seguintes horários:

Sábado às 19h00 (com transmissão pela radio Studio FM 104.9).

Domingo às 08h00, 10h00 e 19h00 (com transmissão ao vivo pelo Facebook)

A participação dos fiéis será restrita a 50 pessoas sentadas por celebração.

A organização será feita através de lista de presença, para garantir sua vaga, entre em contato com a Secretaria Paroquial pelo telefone ou pelo WhatsApp: (15) 3246-1854 no horário de expediente.

Não será permitida a participação de menores de 12 anos, maiores de 60 anos e pessoas com doenças crônicas (diabéticos, cardiopatas, deficiências pulmonares e neurológicas). Estes devem permanecer em casa e acompanhar as celebrações pelos meios de comunicação.

Para entrar na igreja, chegue cedo para evitar aglomerações, O USO DE MASCARA E AGENDAMENTO NA SECRETARIA PAROQUIAL SERÁ OBRIGATÓRIO (não será permitida a entrada de pessoas sem máscara e que não tenham o nome na lista de presença).

A entrada na igreja será realizada apenas pela porta principal, onde todos deverão higienizar as mãos com álcool gel. A equipe de apoio indicará os lugares disponíveis para se sentar.

O Ministro levará a santa comunhão até você, evite sair do seu lugar ou se movimentar no banco, os Ministros levarão até você a Sagrada Comunhão, está será distribuída e recebida na mão, antes a equipe de apoio passará higienizando novamente as mãos dos fiéis com álcool 70%. Os fiéis deverão recebe-la em silêncio, higienizando as mãos, retirando uma alça da máscara, pegando a hóstia com a ponta dos dedos da mão direita, tendo abaixo a mão esquerda em forma de concha, em seguida comungado imediatamente na frente do Ministro e recolocando a alça da máscara com a mão esquerda. A jaculatória: “Corpo de Cristo! Amém!”, será rezada em coletividade antes do início da distribuição.

Evite sair do lugar, os bancos estão devidamente marcados de acordo com as normas de distanciamento social, sente-se no lugar marcado a não saia dele.

Vá ao banheiro e beba água antes de sair de casa, para segurança de todos o banheiro e bebedouro estarão trancados (as portas da igreja estarão abertas apenas para circulação do ar).

As coletas serão recebidas pela equipe de apoio na saída das celebrações (após tocar no dinheiro as mãos serão higienizadas novamente) as saídas serão dirigidas pelo Padre de forma gradual de maneira que se evite aglomeração. Não deixe de colaborar com a manutenção do templo, sua oferta é muito importante. O dízimo continua sendo recebido apenas na Secretaria Paroquial. Ao final de cada celebração, a igreja será devidamente higienizada.