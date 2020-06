PUBLICIDADE

No dia 21 de junho, neste domingo, acontecerá uma live no Mavsa Resort, que será transmitida pela plataforma do YouTube às 17h00, no canal “cleitonecamargooficial” com um show da dupla sertaneja Cleiton e Camargo que é irmão de uma das duplas mais famosas do ramo sertanejo ‘‘Zezé di Camargo Luciano’’.

Essa live que será em prol da APAES de Cesário Lange, de Pereiras e também Fundo Social de Solidariedade de Bofete. Durante o evento será liberado um QR code, para receber as doações, essas que serão divididas igualmente entre as 3 instituições.

Alguns patrocinadores se prontificaram a contribuir com os gastos da produção da live, como som e iluminação, são eles: Cerâmica Safira, Farmácia Santa Cruz, Loteamento Jardim Paulista, Frio climat, Elétrica Joia, Escritório Confiança, CF confecção e estampa, Clínica Veterinária Quatro Patas, Multidrogas, RC Sartori, Nitro, Andréia Rudi, Liderança Ferramentas.

O evento também contará com apresentações especiais de alguns artistas, como :Edson e Hudson, Léo Magalhães, Day e Iara, Zé Henrique e Gabriel, Mayck e Lyan e os próprios Zezé de Camargo e Luciano.

Um pouco Sobre a Dupla

Cleiton e Camargo

O primeiro álbum da dupla foi no ano de 1996. Em 1998, tiveram participação no disco-tributo em homenagem a Leandro (da dupla Leandro & Leonardo), onde interpretaram “Doce Mistério”.

A primeira voz da dupla, Cleiton, era cantor de rap e fazia shows em toda região de Goiás desde criança. Camargo formava uma dupla sertaneja com outro parceiro, mas por não estar fazendo muito sucesso, procurava outra voz para dividir os palcos em sua carreira. Encontrou quando conheceu Cleiton.

De lá para cá, foram seis CDs que ganharam projeção nacional com suas canções e principalmente com as versões que são até hoje as canções mais conhecidas da dupla: “Na Hora De Amar” (versão de “Spending My Time”, de Roxette), “Se É Amor Não Sei” (versão de “Take My Breath Away”, uma canção da banda Berlin e tema do filme Top Gun), “Quando Um Grande Amor Se Faz” (versão de “Cantare è D’amore”, do cantor italiano Amedeo Minghi) e “O Meu Anjo Azul” (versão de “Still Loving You”, dos Scorpions). Outras canções conhecidas são “Agenda Rabiscada”, “Não Posso Ouvir esta Música”, “Você Vai Sentir Saudade”, “Se Eu Quiser Um Grande Amor” e muitos outros.

A dupla estava com 12 anos de carreira e 7 álbuns lançados, quando em setembro de 2005, Cleiton decidiu deixar a dupla para se tornar assessor parlamentar do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e se filiar ao PMDB. Assim a dupla chegou ao fim.

O irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, Werley, seguiu na carreira de cantor com outro amigo, formando assim a dupla Marcelinho de Lima & Camargo. E Cleiton, não obtendo sucesso como político, chegou a formar outra dupla com um amigo, tendo certo prestígio na região centro-oeste do país e, depois de um tempo, foi convidado por Zezé e Luciano a fazer vocal de apoio para a dupla de abril de 2009 até agosto de 2013, para o retorno com Camargo.

Conforme anunciado em julho de 2013, foi confirmada a volta da dupla em outubro do mesmo ano, com a música de trabalho “Onde Está”.

Em 2018, Cleiton & Camargo gravaram um DVD com releituras de Zezé di Camargo & Luciano, intitulado Cleiton & Camargo Cantam Zezé di Camargo & Luciano, Lado B, durante o evento Deu Praia, com produção musical de Bigair dy Jaime e direção artística de Rafael Vanucci. O DVD foi lançado em agosto.