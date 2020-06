PUBLICIDADE

Na quarta-feira (10/06), a diretora da DRS (Diretoria Regional de Saúde) de Sorocaba, Kely Cristiane Schettini, esteve no Paço Municipal para oficializar junto a Prefeita Maria José Vieira de Camargo, a entrega de cinco aparelhos respiradores, doados pelo Governo do Estado de São Paulo, referentes a um lote de 122 respiradores, recém comprados da Turquia. Vinte municípios foram beneficiados no Estado e na área da Região Metropolitana de Sorocaba, foram dois: Tatuí e Capão Bonito.

Os respiradores vão permitir a abertura de novos leitos de UTI. Os 122 equipamentos foram destinados a hospitais localizados nas regiões de Bauru, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Vale do Ribeira e Região Metropolitana de São Paulo. Na Região Metropolitana de Sorocaba, as Santas Casas de Tatuí e Capão Bonito receberam cinco respiradores cada.

A iniciativa vai duplicar o número de leitos de UTI da Santa Casa de Tatuí, de 5 para 10 leitos, exclusivos para o tratamento de COVID-19. Até a quarta-feira (10/06), três leitos de UTI do hospital estavam com pacientes, o que representava uma ocupação de 60%.

“Estes respiradores são essenciais para garantir tratamento de pacientes graves de COVID-19. Todo o sistema de saúde de Tatuí está sob controle desde o início desta pandemia, uma medida positiva que tem nos permitido controlar a pandemia de forma correta e dentro dos protocolos da saúde. Não há ninguém sem atendimento, nem ficará”, destacou a prefeita Maria José.

Na entrega dos respiradores, estavam presentes o Vice-Prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva e o Presidente da Câmara, Vereador Antonio Marcos de Abreu.