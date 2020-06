PUBLICIDADE

Os tempos atuais são de muitas mudanças, mas, principalmente de definições. A aceleração dos acontecimentos é tanta que mal se consegue assimilar. Na medida que você sai de uma situação, já surge outra, como se ela estivesse na fila à espera da sua vez.

Nos próximos meses e em alguns anos, você viverá literalmente a sensação de estar andando numa montanha russa. Prepare-se porque as emoções serão incríveis. Haverá subidas e descidas impressionantes!

Em determinados momentos, você estará incrivelmente bem, e no momento seguinte, parecerá que o mundo desabou sobre teus ombros. Ora te sentirás muito animado, e, de repente, poderá surgir um desânimo impressionante, como se nada mais tivesse sentido em tua vida.

Cada um vai sentir o momento presente de uma forma diferente. O teu vizinho poderá estar radiante de felicidade, enquanto você estará mergulhado numa dor sem sentido. Também é provável que no dia seguinte, a situação se inverte, e tanto a alegria quanto a tristeza mudem de lado.

Haverá momentos em que a confiança domine teus pensamentos, e fique parecendo que a Transição Planetária é de fato uma realidade, trazendo esperança e certezas. Mas já no momento seguinte, vem uma onda de incertezas, trazendo a dúvida e a incredulidade, como a dizer que tudo é imaginação da mente.

Haverá momentos em que você conseguirá escutar o teu coração e sentirás a paz que ele te transmite. Mas em seguida, a mente barulhenta quer te fazer acreditar que tudo está piorando e que o caos reina no mundo como nunca antes.

Em determinados dias, você entenderá que todo esse barulho das trevas nada mais é que o rugido da fera encurralada que não encontra mais saída e sabe que o seu momento chegou. Mas também em questão de minutos, o medo vai te assolar e dizer que o encurralado é você. E esse medo, te paralisa de tal forma, ao ponto de não crer mais em dias melhores.

Também há dias em que você confia que nada mais será como antes. Que tudo vai mudar para melhor e que nada haverá de faltar nos dias que seguem. Entretanto, também sentirás que ainda existe o forte desejo de que tudo vai voltar como era há pouco tempo, mesmo que as circunstâncias indiquem que nada mais será igual.

Em certas ocasiões, você se permitirá fazer planos para o futuro, mas logo em seguida, entenderás que o futuro não pode ser planejado enquanto se vive uma Transição Planetária. Simplesmente porque nunca vivemos uma situação parecida desde que a Terra existe.

Então, você estará sempre andando sobre uma montanha russa! O sobe e desce das emoções são tão radicais que não dá tempo nem de respirar. Os altos e baixos nestes dias vindouros, serão a prova mais contundente de que tudo passa por uma mudança jamais vivenciada. E você vai descobrir que não pode controlar nada!

Então, confia no PLANO! O Criador preparou muitas surpresas boas para a humanidade terrana. Finalmente, são chegados os Novos Tempos prometidos! A Nova Era, também denominada de Era de Ouro, está chegando! As suas ondas vibratórias provocam esse sobe e desce da montanha russa. Acredite! Tudo vai ficar muito melhor!

Não se deixe abater pelo medo pois a experiência é única. É segura também. Não há a mínima chance de você se machucar quando se permitir navegar na crista da onda. Aproveite o balanço e se divirta! Uma Nova Terra está surgindo e a vida dos humanos que a herdarão, nunca mais será a mesma! Entretanto, será incomparavelmente melhor!

Quando este sobe e desce parar, o desembarque nos mostrará uma Nova Terra. Um NOVO MUNDO!