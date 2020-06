PUBLICIDADE

Flexibilização pós Decreto exige muito cuidado de todos.

O Prefeito Miguel Tomazela tornou público o decreto que flexibiliza o atendimento no comércio de nossa cidade seguindo as orientações do Plano São Paulo. O decreto foi publicado na segunda-feira, 01 de junho, e, a semana toda foi marcada por muito trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e da Vigilância Sanitária.

Os agentes municipais percorreram todos os comércios para entregar o documento oficial que orienta a flexibilização quanto aos horários de atendimento e os cuidados que os lojistas e comerciantes em geral deverão tomar visando a não propagação do Coronavírus.

Vestidos de colete azul que os identificam como fiscalizadores, os mesmos orientaram a todos, entregaram máscaras e dimensionaram os espaços de restaurantes e lanchonetes, a fim de que os mesmos possam oferecer bons serviços e lazer respeitando o distanciamento obrigatório de dois metros entre mesas.

Parabéns aos Agentes Comunitários de nosso Município!

Parabéns à Vigilância Sanitária!

Nosso agradecimento e reconhecimento a todos os empreendedores de nossa cidade que têm entendido e compreendido a necessidade do trabalho em equipe e, colaborado em muito nesse momento de pandemia.

JUNTOS SAIREMOS VITORIOSOS DESSA CRISE QUE ASSOLA O MUNDO.