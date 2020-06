PUBLICIDADE

Cidade de origem “tropeira”, Porangaba nascia em meados do século 18, as margens do caminho tropeiro que ligava Botucatu à Sorocaba, onde se realizava a importante Feira de Muares. Nascida como “Sertão de Santo Antonio do Rio Feio”, Porangaba era ponto obrigatório dos tropeiros, onde buscavam além de repouso da longa jornada, também buscavam a reposição de seus mantimentos para que pudessem continuar a caminhada.

E nesse constante vai e vem das tropas, criaram-se vendas, ranchos, estalagens e não demorou para que fosse erguida uma pequena e simples capela, revestida de folhas e linhagem, a qual tinha uma pequena imagem de Santo Antonio. O pequeno vilarejo passou a atrair os moradores das imediações, até então dispersos pelo vale do rio Feio, que para ali se dirigiam em busca de mantimentos e fé.

Com o passar dos anos, o pequeno vilarejo foi crescendo e elevado em 1885 à “Freguesia de Santo Antônio do Rio Feio”, depois à Distrito da “Bella Vista de Tatuhy” em 1891 e por fim em 1919, passou a se chamar Porangaba, que de origem tupi-guarani quer dizer, lugar de bela vista.

A luta pelo progresso e desenvolvimento continuou, e 8 anos depois conquistou a emancipação político-administrativa, através da Lei Estadual nº 2244, de 26/12/1927, criando assim o Município de Porangaba. O que era apenas um sonho tornava-se realidade, quando no dia 04 de Junho de 1928, era realizado o ato de instalação do município, elevando Porangaba à cidade.

Com o passar dos anos, junto aos sonhos dos porangabenses de nascimento,se uniram também os sonhos dos muitos imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis e árabes, que adotaram Porangaba como sua terra, e que mais tarde contribuíram para o desenvolvimento da cidade e para que Porangaba conquistasse com grande maestria e verdadeira harmonia musical, atraves do Tri Campeonato Estadual de Bandas, o título de “Cidade Sinfonia”.

Assim é Porangaba, uma cidade de povo acolhedor e cheio de histórias, repleta de belas vistas, festas típicas e muita natureza.