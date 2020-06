PUBLICIDADE

O Melhor do Mau Humor é um precioso livro do escritor Rui Castro, cujo conteúdo é uma coletânea de frases que expressam a irreverência de argutos pensadores em relação às ocultas fragilidades humanas, escondidas em suas aparências. As frases desses pensadores, decepcionados com a irremovível hipocrisia humana, utiliza o poder demolidor do humor para demonstrar que no avesso das nossas opiniões cotidianas alojam-se nossas reais intenções, dissonantes do cínico senso comum. Próximos do colapso existencial diante dessa realidade, esses pensadores encontram no mau humor o último abrigo da racionalidade. O resultado desta postura é o riso, que nos desarma diante da evidência, e contribui para nossa aceitação muitas vezes inconformada da capacidade do humor de criticar nossos mais sagrado princípios, sem ferir-nos frontalmente. A estratégia do humor não é apaziguar os contrários, visando uma síntese conciliadora entre o Bem e o Mal, mas em demonstrar que esta visão maniqueísta é uma farsa implantada pelos preconceitos milenarmente implantados em nossa cultura, e resulta no enquadramento da vivência humana em herméticos comportamentos, que contrariam a pluralidade da nossa existência, na qual desempenhamos múltiplos papéis, e não apenas o do personagem bonzinho da peça. O mau humor não postula a prática da moral única, cuja essência é a imposição autoritária de um só modo de viver. Em direção oposta a esse princípio único, adverte a humanidade de que a existência é múltipla, e a realidade um composto de princípios que se sustentam. O mau humor abomina a força e o poder porque são fontes de nossa corrupção, e enaltece nossas fragilidades porque são fontes de solidariedade e de apoios mútuos, atitudes necessárias para a dinâmica da liberdade, pois só é livre quem se reconhece no próximo. E assim, o mau humor busca na crítica e na irreverência uma pedagogia de profunda piedade pela humanidade. Os pensadores que se expressam através do mau humor, riem da arrogância dos obtusos, mas com lágrimas vertendo dos seus olhos. Suas flechas venenosas têm alvo certo, ferem profundamente os vícios, como a arrogância, o ódio e a ignorância, com a finalidade de acordar os viciados dos seus sonhos enganadores, movidos pelo senso comum que predomina na obediente coletividade. Pela sabedoria que revelam, as frases de mau humor pertencem ao gênero dos aforismos, que se expressam através de frases curtas, e revelam sua profunda sabedoria. Utilizados desde as culturas antigas, os aforismos constituem os guias espirituais da maioria dos povos antigos, e chegaram até nós através dos filósofos gregos. As frases de mau humor não substituem em nossa sociedade os aforismos, e nem sempre revelam sua abrangência, mas complementam esse pensamento antigo, que foi o condutor espiritual da humanidade, e ainda hoje tem os seus seguidores. Mas tão importante como ler sobre o mau humor, é saborear as frases dos seus autores, pacientemente selecionadas por Rui Castro, que define essa seleção como “bombons com fel”.

AMERICANOS:- Os americanos aceitam que o sujeito seja alcoólatra, drogado, grosseiro com a mulher ou até mesmo jornalista. Mas se não dirige automóvel é porque há alguma coisa de errada com ele. Art Buchwald.

AMIGOS:-Com o tempo, qualquer amigo muito próximo e querido acaba se tornando tão inútil como um parente. George Ade.

-O amigo nunca é fiel. Só o inimigo não trai nunca. O inimigo vai cuspir na cova da gente. Nelson Rodrigues.

AMOR:-Uma insanidade passageira, curável pelo casamento. Charles Baudelaire.

-O amor é apenas um truque sujo em que a natureza nos faz cair para assegurar a continuação da espécie. Somerset Maugham .

ANIMAIS:-Meu animal favorito: bife. Franz Lebowitz.

-O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. Vinícios de Moraes.

Continua…