Há oito anos foi instituído em 15 de junho o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa com o objetivo de promover a conscientização sobre o crescente número de idosos que são acometidos por algum tipo de violência. Além disso, acender a discussão em busca de recursos e estratégias que atuem de forma a proteger os idosos. O CRAS de Quadra, em parceria com a Prefeitura Municipal de Quadra SP, a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social de Quadra e o Conselho Municipal do Idoso apoiam essa campanha.