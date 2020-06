PUBLICIDADE

Algumas coisas nunca mudam, qual a diferença de um animal de raça e um vira lata? Beleza? O que a beleza ou a falta dela vai mudar na vida da pessoa que adotar um animal? Presenciei em um grupo de adoção de animais, uma injustiça sem explicação, vários cachorrinhos pra adoção e os comentários nas fotos não chegavam a cinco, e de repente anunciaram a adoção de 3 Goldens.

O caso se tratava de um senhor de idade que já tinha um casal de Goldens, que deram cria, e por serem animais de grande porte e as condições dele, por conta da idade já não serem boas, o filho resolveu colocar os cachorrinhos para adoção. Em minutos tinha mais de 200 comentários, pessoas que não tinham espaço ou condições de criar animais, num passe de mágica esqueceram esses problemas, pessoas que desistiram de uma adoção porque acharam muito longe para buscar, de repente estavam dispostas a ir até São Paulo pra buscar o cãozinho de raça. Por que o amor que você está disposto a dar para o cão de raça não é o mesmo para os outros?

Se realmente existe o espaço e amor disponível em sua casa, por que esse espaço só pode ser preenchido se for um animal de raça? Essas preferencia por raça, por beleza, são responsáveis por milhares de canis e gatis ilegais, onde os animais que são as matrizes, que dão origem aos filhotes caríssimos que as pessoas compram, vivem miseravelmente sendo explorados e maltratados, apenas por serem “belos” e porque infelizmente a beleza deles dá dinheiro.

Quando você olha para o lindo filhotinho que chegou as suas mãos, nem imagina o que pode estar acontecendo com os outros animais que vivem no lugar de onde ele veio. Fora os maus tratos que dá para imaginar, como espancamentos, falta de cuidados médicos, de higiene e deixar os animais passando fome por dias, em muitos casos, fazem cirurgias clandestinas, como a cesariana por exemplo, para tirar os filhotes ou algum outro procedimento para conseguirem manter o animal vivo e continuar a lucrar com o seu sofrimento.

Muitos desses animais morrem, ou são mortos com todos esses maus tratos e são colocados em sacos como se fossem lixo, como se não fossem nada e deixados para o lixeiro levar.

Existem tantos animais por aí, precisando de um lar, de amor e carinho, não tem necessidade alguma de comprar animais. Inclusive aqui na cidade tem um projeto que se chama Grupo Anjos de Patas de Cesário Lange, que ajuda os animais e os coloca pra adoção, enquanto tem pessoas pagando 4 mil reais em um bichinho de raça, tem instituições, precisando de doações para salvar a vida de muitos deles.

Deveria ser ilegal a venda de animais, não importa quais são, se são domésticos ou silvestres, se o local é legalizado ou não. Se tiver um lugar que cuida direitinho e faz tudo se maneira legal, vai ter outro de maneira ilegal vendendo um pouco mais barato, não faz sentido algum a venda de animais, isso precisa acabar.

E aí vai a grande pergunta: a beleza de um animalzinho, que serve exclusivamente para agradar os teus olhos, vale todo esse sofrimento? Se ninguém quiser comprar, ninguém vai conseguir vender!