As inscrições para o “18º Prêmio Literário Paulo Setúbal – Contos, Crônicas e Poesias”, de abrangência nacional, promovido pela Prefeitura de Tatuí, por meio de seu equipamento cultural, o Museu Histórico “Paulo Setúbal”, foram prorrogadas até o dia 19 de junho e agora poderão ser feitas de forma on-line.

Tal medida foi uma forma prática para incentivar as pessoas a ficarem em casa, em distanciamento social, considerando a necessidade em atender às recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e do Decreto Municipal nº 20.558/2020 (que constitui o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19 – novo Coronavírus).

O Prêmio, de abrangência nacional, que faz alusão, neste ano, ao centenário do edifício do Museu Histórico “Paulo Setúbal”, tem por objetivo dar oportunidade de expressão e manifestação a todo segmento de escritores, visando divulgar trabalhos inéditos nas categorias Conto, Crônica e Poesia.

Para realizar a inscrição on-line, o candidato deve ter uma conta no Google e acessar o link: https://cutt.ly/HtvY0Ey. É importante ressaltar que o trabalho deve estar em formato PDF, escrito em Língua Portuguesa, ser de autoria própria, inédito, versando sobre temas gerais, e encaminhado com as folhas numeradas, obedecendo às seguintes normas: digitado em espaço duplo (fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12) e com no máximo cinco laudas. No anexo, o trabalho deverá constar somente o título e o pseudônimo do autor. Vale ressaltar que as inscrições recebidas via Correios serão computadas normalmente.

Neste ano, o Prêmio Literário Paulo Setúbal terá a premiação total de R$ 18 mil, sendo R$ 6 mil para cada uma das categorias (Conto, Crônica e Poesia), da seguinte maneira: 1° lugar – troféu e R$ 2.500,00; 2° lugar – troféu e R$ 1.500,00; 3° lugar – troféu e R$ 1.000,00; e, repetindo o sucesso dos anos anteriores, o Prêmio Galardão (destinado única e exclusivamente às obras de autores nascidos ou residentes há mais de dois anos em Tatuí) – troféu e R$ 1.000,00.

O regulamento completo do Prêmio Literário está disponível no site da Prefeitura (https://www2.tatui.sp.gov.br/concurso-paulo-setubal/). Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails cultura@tatui.sp.gov.br e museupaulosetubal@tatui.sp.gov.br.