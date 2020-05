PUBLICIDADE

O Fundo Social de Solidariedade começou a fazer a entrega dos kits de máscaras gratuitamente, na manhã de segunda-feira (04), em Boituva. A retirada deve ser feita no antigo prédio do SESI, na praça da Matriz. As entregas serão feitas até às 16h. Desde a terça-feira (05) o uso de máscaras passou a ser obrigatório conforme decreto Municipal.

Para retirar é preciso apresentar uma conta de energia elétrica. O objetivo é garantir que residentes em Boituva sejam atendidos. As máscaras foram produzidas por costureiras voluntárias do Fundo Social. A orientação do Ministério da Saúde, apenas um membro da família deve sair de casa para evitar a proliferação do vírus.