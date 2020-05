PUBLICIDADE

Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha aprovado em 28 de abril a permissão para farmácias aplicarem testes rápidos de Covid-19, a venda do item ainda não está ocorrendo em Cesário Lange. Ao menos isso foi o constatado pela nossa reportagem nos estabelecimentos consultados nesta quinta-feira (7).

A busca pelo teste incluiu as mais frequentadas fármacias da cidade.

Foram três farmácias consultadas em Cesário Lange. Em nenhuma havia o teste disponível. Em uma delas o funcionário disse que houve uma procura, mas que não realizaram a compra pelo valor elevado do produto, que custa mais de trezentos reais cada.

Em um outro estabelecimento, o funcionário que nos atendeu disse que ainda não foi oferecido a eles o produto, portanto não tem o teste e não há previsão de chegada.

O responsável por uma outra farmácia bastante frequentada pelos moradores da cidade, nos atendeu afirmou que também não tem o teste e que ainda não existe previsão de chegada do produto.

Sobre os testes

Conforme a Anvisa, o produto não é recomendado para o diagnóstico da doença, mas serve como ferramenta de auxílio e para verificar se pessoas já tiveram contato com a enfermidade. O teste rápido detecta anticorpos da Covid-19 em poucos minutos. Por isso deve ser aplicado após o sétimo dia de sintomas, quando o corpo já reagiu ao vírus.

Antes deste período, a chance de “falso negativo” é alta. Segundo análise encomendada pelo Ministério da Saúde, um dos testes analisados erra 75% dos resultados negativos se aplicado no tempo errado. A resolução aprovada pelos diretores da agência determina que farmácias devem informar a gestores de saúde locais sobre os resultados dos exames.