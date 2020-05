PUBLICIDADE

Serão entregues livros, apostilas e provas aos alunos ou aos seus responsáveis (pai, mãe ou outra pessoa).

Local: na EE. “Aristeu Vasconcellos Leite”. Dias: 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de maio.

Horários: das 08h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas.

PRIMEIRA CHAMADA

Dias 07, 08 e 11 de maio

Dia 07 de Maio Quinta feira

1º Séries A, B, C, D

das 08:30 as 12h00

Dia 07 de Maio Quinta feira

1º Séries E, F, G, H

das 13:00 as 17h00

Dia 08 de Mario Sexta feira

2º Séries A, B, C

das 08h30 as 12h00

Dia 08 de Maio Sexta feira

2° Séries D, E, F

das 13:00 às 17:00

Dia 11 de Maio Segunda feira 3º Séries A, B, C

das 08h30 as 12h00

Dia 11 de Maio Segunda feira 3º Séries D, E, F

das 13:00 as 17h00

SEGUNDA CHAMADA

Dias 12 a 15 de maio de 2020

(Para quem não pode vir na primeira semana)

Dia 12 de Maio Terça feira

1º Séries A, B, C, D

das 08:30 as 12h00

Dia 12 de Maio Terça feira

1º Séries E, F, G, H

das 13h00 as 17h00

Dia 13 de Maio Quarta feira

2º Séries A, B, C

das 08:30 as 12h00

Dia 13 de Maio Quarta feira

2° Séries D, E, F

das 13h00 as 17h00

Dia 14 de Maio Quinta feira

3º Séries A, B, C

das 08:30 as 12h00

Dia 14 de Maio Quinta feira

3º Séries D, E, F

das 13h00 as 17h00 horas

Dia 15 de Maio Sexta feira

Todas as Séries

das 08:30 as 12h00

Algumas solicitações a todos:

Usar máscara;

Seguir as faixas amarelas mantendo-se distantes (1,50m) uns dos outros;

Identificar-se no balcão de atendimento da secretaria;

Entrar na sala apenas uma pessoa e retirar uma sacola (KIT) de acordo com a série do filho (a);

Levar uma sacola reforçada ou mochila reforçada para retirar o material;

A pessoa que compõem o grupo de risco deve solicitar que alguém da família retire o material

Os Gestores, Professores e Funcionários agradecem a todos pela presença, compreensão e colaboração!