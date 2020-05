PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal de Porangaba através do Fundo Social de Solidariedade, realizou na última semana a entrega de cestas básicas, para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade (extrema pobreza) social durante a pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

A ação faz parte do plano de atendimento assistencial, criado durante a pandemia da Covid-19, que tem como prioridade atender as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que as distribuições são feitas através de critérios de avaliação da Assistente Social.

“O Fundo Social de Porangaba tem trabalhado sem medir esforços para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, e que estão sofrendo com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus”, falou a primeira dama Rita Cassia.

Para esclarecimento de dúvidas ou informações, o Fundo Social está realizando atendimento de segunda a sexta feira das 8h00 ao 12h00 através do Whatsaap 15 99801-0415 ou telefone 15 3257-1459.