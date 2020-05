PUBLICIDADE

A prefeitura municipal através do Departamento Municipal de TI implanta sistematicamente câmeras de monitoramento nas vias públicas do município, supervisionadas por uma central de observação instalada no prédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública que funciona em período integral. Através deste eficiente sistema, a Secretaria Municipal de Segurança monitora a movimentação de pessoas nas áreas públicas e garante mais segurança à população, são 319 câmeras espalhadas pela cidade, nas ruas, escolas e espaços públicos.

Na quinta-feira, o dia 23 de abril, novas câmeras foram nos bairros Jardim Europa e Torninos, ambos os locais estão sendo monitorados em tempo real pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Outros locais estão sendo preparados para instalação de novos pontos, sendo que na próxima semana deverá iniciar o monitoramento do bairro Haras do Sul e em breve em todas as Creches. Melhorando para trazer mais segurança à população.