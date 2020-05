PUBLICIDADE

Você sabia que no dia 28 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Educação? Esta data faz referência a um encontro de representantes de 180 países participantes do Fórum Mundial de Educação realizado entre 26 e 28 de abril de 2000, na cidade de Dakar, no Senegal, onde foi assinado um documento no qual estes países se comprometiam a não poupar esforços, políticos e financeiros, para que a Educação chegasse a todas as pessoas do planeta até o ano de 2015. Este fórum é considerado um marco para a educação global, pois nele os países participantes assumem o compromisso de atingirem os objetivos da Declaração de Jomtien – documento criado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, no ano de 1990, em Jomtien, Tailândia. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade, ampliar os meios e o raio de ação da educação básica e propiciar um ambiente adequado à aprendizagem são alguns destes objetivos.

O Ministério Público Federal nos lembra de que a educação é um direito fundamental de todos os brasileiros que deve ser assegurado pelo Estado. Se as pessoas têm oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, aumentam as chances de elas terem uma vida digna e de exercerem a cidadania de forma plena. Além disso, a educação abre portas para outros direitos, como saúde, trabalho e lazer.

E para o Ministério da Educação, uma boa forma de celebrar esse data é reforçar à sociedade, aos segmentos organizados, aos empresários, às lideranças religiosas e às autoridades do ensino a importância do empenho de todos na promoção de atividades que incentivem a interação família-escola-comunidade para a melhoria do ensino.

E por acreditarmos na educação como um meio para garantir oportunidades iguais de acesso a melhores condições de vida e de trabalho é que nos engajamos nessa ação de levar pra vocês, estudantes, professores e a toda comunidade escolar conteúdos atualizados sobre as mais diversas áreas relacionadas ao consumo consciente, à sustentabilidade e à cultura digital. Acreditamos que a educação para o consumo consciente, principalmente de crianças e jovens, é um dos meios mais eficazes para promover a transição na cultura de consumo rumo a uma sociedade ambientalmente mais equilibrada e socialmente mais justa.