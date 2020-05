PUBLICIDADE

O município de Cerquilho recebeu novas doses da vacina contra a gripe e fez mais um dia de vacinação drive-thru no Centro de Eventos Cidade das Rosas.

Essa segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe está atendendo pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Por isso, pessoas que se encaixam no público-alvo dessa fase precisam apresentar Carteira de Habilitação no caso de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários e para pacientes com doenças crônicas é preciso apresentar atestado médico / receita do medicamento ou levar o próprio remédio que faz uso contínuo.

Importante, nesta segunda fase da Campanha só serão vacinadas crianças com doença crônica a partir dos 6 anos, isso porque todas crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos serão atendidas na terceira fase, prevista para 9 de maio. O mesmo vale para as gestantes, que devem aguardar a terceira fase de vacinação.

A vacinação terá início às 9h até enquanto durarem as doses, todos que estiverem na fila serão triados (para verificar se fazem parte do público-alvo da Campanha) e receberão uma senha para que ninguém aguarde na fila sem ter a certeza que tomará a vacina. Não se esqueçam de levar suas carteirinhas de vacinação também.

Poderão estar no drive-thru veículos motorizados como carros, vans, caminhões e motos, pessoas que forem de moto devem respeitar a fila normalmente, ocupar o espaço referente a um carro e não sair da moto.

Doentes crônicos que não tiverem como ir ao drive-thru com os veículos permitidos acima serão atendidos de outra forma, a qual informaremos em breve.

A vacinação a domicílio de idosos foi finalizada pela nossa equipe móvel na última terça-feira, inclusive, elas retornaram em endereços que já tinham passado e o idoso não estava. A partir de agora, idosos e profissionais da saúde que ainda não foram vacinados devem ir ao drive-thru, respeitando as orientações acima.

3ª Fase da Campanha

Conforme o cronograma enviado pelo Governo Federal, a terceira fase de vacinação contra a gripe está prevista para ter início no dia 9 de maio e incluirá os seguintes grupos: crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, grávidas, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos e professores. Mais próximo da data, informaremos sobre local e horário.