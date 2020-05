PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal de Educação comunicouque devido a suspensão de aulas presenciais, no dia 28 de abril, teve início a utilizará da Plataforma Escolariza, um ambiente virtual de aprendizagem, para que os alunos possam participar de aulas à distância. Os professores postarão as aulas na plataforma e o aluno deverá acompanhá-las diariamente, sendo possível realizar as tarefas de acordo com o melhor horário, em que esteja disponível seu computador ou celular. Para os alunos os que possuem acesso, a escola fez levantamento prévio e irá fornecer material impresso ao aluno. O primeiro acesso deverá ser feito através do endereço eletrônico https://escolariza.com.br , basta clicar em 1º acesso, selecionar escola , nome do aluno. O Sistema dará mensagem para que salve a senha e o RA do aluno. Em seguida basta preencher esses dados e o aluno estará na Plataforma de Estudos. Qualquer dificuldade para o acesso os pais deverão entrar em contato com a escola para auxílio. É importante o apoio das famílias para que esta estratégia funcione pelo período em que o distanciamento social for necessário. A Secretaria Municipal agradece a colaboração de todos e informa que está a disposição pra maiores informações no telefone 15 32468061.