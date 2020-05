PUBLICIDADE

Na quinta-feira, dia 23 de abril, os agentes de saúde reiniciaram o trabalho de visitas domiciliares à população. O foco é o combate ao mosquito Aedes Aegypti, orientações sobre o COVID-19 e recadastramento.

“Neste momento, em que a população está em casa, pedimos que aproveitem para fazer a limpeza do quintal, verifiquem os vasos e localize o possível problema de água, pois assim conseguiremos combater o mosquito”. A Secretaria da saúde solicita que as pessoas abram suas residências e recebam nossos profissionais para realizar o trabalho.

Previna-se: Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda; Guarde garrafas com gargalo virado para baixo; Mantenha lixeiras tampadas; Mantenha uma caixa de água fechada; Trate a água da piscina com cloro; Mantenha ralos fechados e desentupidos; Lavar com escova os potes de comida e água dos animais, no mínimo uma vez por semana; Retire a água acumulada nas lajes; Limpe as calhas; Evite entulho. Colabore.