Foi realizado em Porangaba, uma ação social que envolveu uma parceria entre o CRAS, Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde, na distribuição de máscaras de tecido e TNT para transeuntes que circulavam pelas ruas da cidade sem o acessório de proteção.

Durante todo o dia foi realizado o trabalho de conscientização, que além da distribuição de máscaras, teve também a panfletagem, orientando as pessoas na prevenção e no combate a COVID-19 (Novo Coronavírus).

A prefeitura tem orientado para que a população use máscara ao precisar sair de casa, o acessório não é uma garantia total de proteção, porém deve se levar em conta, que a única maneira segura de se proteger é através do distanciamento social, mas a máscara funciona como uma barreira para situações em que as pessoas acabam tendo contato inevitável entre si.

O Prefeito Luiz do Deraldo e a Primeira dama Rita Cassia parabenizam todos os envolvidos em mais uma importante ação da Prefeitura Municipal de Porangaba.