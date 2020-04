PUBLICIDADE

Aproveitando o baixo movimento do posto de saúde nesse período, foi iniciada uma reforma, para melhorar este local, que atente centenas de pessoas diariamente. Assim a U.B.S “Lazáro Mendes Castanho”, está recebendo uma nova pintura, para deixar o lugar ainda mais bonito para os seus pacientes.

Os tons escolhidos foram tons de verde, a cor que significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade, que simboliza a natureza, a prosperidade e a juventude. Cor da natureza viva e que está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude. O verde acalma e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. Além disso a cor verde está associada também aos movimentos ecológicos e de preservação do meio ambiente O verde é uma cor que harmoniza qualquer ambiente e traz boas energias, por isso foi uma ótima escolha para o posto de saúde.

Ter escolhido a cor verde, a cor da esperança para a nova reforma da unidade, com toda certeza fará com que seja notada, por todos uma leveza e energia positiva vinda desse local, que na maioria das vezes as pessoas procuram quando não estão nada bem.

Parabéns a todos os envolvidos, pela reforma, pelas escolhas e acima de tudo, por estarem sempre pensando no melhor para os moradores de Cesário Lange.