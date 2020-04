PUBLICIDADE

Com o intuito de prover fundos às ações necessárias para prevenção e tratamento de pacientes infectados pela Covid-19, diversas comarcas em todo o Estado estão destinando aos serviços de saúde valores arrecadados com prestações pecuniárias. O total já passa de R$ 4,1 milhões.

Baseados no Provimento CG nº 9/20, da Corregedoria Geral da Justiça, os juízes têm destacado que os recursos devem priorizar a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários. “A pandemia causada pela disseminação do vírus Covid-19 é problema público e possui natureza humanitária, sendo certo que o enfrentamento da doença exige a conversão de forças de todos os Poderes, tudo isso de forma concentrada e coordenada”, afirmou o Juiz Adriano Pugliesi Leite, da 1ª Vara de Guará, que autorizou o repasse de R$ 98 mil à Prefeitura do município. “O socorro à saúde pública, por meio da destinação de valores oriundos de multas, acordos penais celebrados e penas, é maneira eficiente de reduzir os efeitos deletérios dos crimes cometidos nesta cidade, sem olvidarmos da patente compensação à sociedade pelas infrações penais cometidas”, acrescentou o magistrado.

Na Comarca de Cesário Lange o valor foi entregue pelo MM. Juiz de Direito João Guilherme Ponzoni Marcondes e pelo Ministério Público na pessoa da V. Exa. Promotora de Justiça Ana Cláudia Dutra Cristofani, uma doação no valor de R$ 13.066,35 para área da saúde no combate ao Covid-19.