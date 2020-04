PUBLICIDADE

Atenção arquitetos, engenheiros e demais profissionais da construção civil, a Prefeitura de Cerquilho, através da Secretaria de Obras e a Assessoria de Planejamento alteraram o sistema de entrada para aprovação de projetos.

A partir do mês de abril de 2020, quase todos os processos de aprovação serão via e-mail e não mais presencialmente. Para mais informações, entre em contato com a Assessoria de Planejamento pelo telefone (15) 3384-9111 ou pelo e-mail obrasplanejamento@cerquilho.gov.sp.br

A alteração é definitiva e não está vinculada ao período da Pandemia do Covid-19.