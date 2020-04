PUBLICIDADE

As melhorias e benfeitorias em Cesário Lange não param. teve início essa semana a pavimentação asfáltica e recapeamento das Ruas Nossa Senhora Aparecida e Joaquim Ribeiro da Silva – Centro; Rua Francisco Antunes de Miranda – Residencial Dom Lázaro; Rua 25 de Março – Vila do Cruzeiro; Trechos da Rua Narciso Ribeiro da Silva, Rua Francisco Ribeiro da Silva, Rua 09 de Julho, Rua 13 de Maio – Centro.

Começarão nos próximos dias, a serem feitos, uma Calçada e Recapeamento na Avenida Joaquim Rodrigues de Paula – Fazenda Velha; Rua Cantídio Trevisan – Centro, Drenagem e Guias nas Ruas das Paineiras; Rua Jacarandás; Rua Taiúva e Ruas do Ipês – Jardim Primavera.

São verbas para Infraestrutura Urbana, Verba de R$ 180.000,00 da Deputada Estadual Maria Lucia Amary, Verba de R$ 100.000 do Deputado Estadual Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada e verba de 300.000,00 que é Indicação do Estado.

O prefeito Ronaldo Pais de Camargo (Dinho) agradece as verbas que são de suma importância para o nosso município dando um total de R$ 580.000,00 em benefício da população.