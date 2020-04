PUBLICIDADE

Cesário Lange está extremamente grata pela doação de cestas básicas realizada pelo jogador de futebol Maurício José da Silveira Junior, que por meio de um amigo ouviu falar de nossa cidade e resolveu ajudar. Uma atitude muito bonita e inspiradora, pois muitos dos moradores locais estão ou vão passar por dificuldades e não sabem se vão ter o que comer no dia de amanhã.

Pessoas como Maurício, que mesmo com tudo que tem e todas as suas preocupações pessoais na cabeça, reservou um tempo do seu dia para pensar numa cidadezinha do interior e resolveu usar parte de seus esforços para alimentar algumas famílias, são anjos que Deus coloca nos nossos caminhos, para mostrar que além de todo o caos que vivemos todos os dias, ainda existe o bem, ainda existe a luz e o amor, que habitam os corações de quem o segue.

Parabéns pela atitude de ajudar ao próximo, e que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, sempre.