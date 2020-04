PUBLICIDADE

A maioria dos brasileiros associa a Páscoa aos Ovos de Chocolate e a Bacalhoada ou a Caldeirada de Peixe. Enquanto a maioria dos adultos se envolvem com os pratos salgados deste almoço, muitas crianças esperam a visita do coelhinho da Páscoa, confiando na entrega destes deliciosos presentes. Porém, esta é uma tradição cultural que não existe em todos os países do mundo. Cada País, comemora esta data, com receitas diferentes, típicas e tradicionais. Muitos têm um pão doce ou salgado, cujas receitas têm passado de geração a geração desde a Idade Média, como sendo o prato típico desta época festiva Cristã. Em alguns lugares, por exemplo, o prato principal da Páscoa está longe de ter chocolate como ingrediente e se trata mesmo de uma comida salgada, com ovos e peixes. Nosso planeta possui mais de 300 países e as nossas diferenças culturais são naturais, não é mesmo? Histórias e geografias diferentes resultam em costumes e tradições diferentes para cada canto deste planeta azul. Para ilustrar melhor, posso dar alguns exemplos a vocês. Os países que eu pesquisei e que tem o pão doce ou salgado, como sendo a receita tradicional desta época, são: Itália, (pão doce com nozes e passas), México, (pudim de pão com nozes e frutas secas), Espanha, (pão salgado recheado com ovos cozidos e embutidos), Jamaica, (pão doce com frutas secas, canela e comido com queijo), Grécia, (rosca trançada com ovos inteiros coloridos, que cozinham junto com a massa, no forno), Ucrânia, (rosca doce com passas e nozes), Argentina, (rosca doce com creme), Rússia, (pão doce muito parecido com o panetone, com mel e passas), Alemanha, (pão caseiro com presunto inteiro no recheio), Reino Unido, (pão doce que tem o símbolo da cruz em cima, recheado com canela, passas e groselha). Na França, a tradição é o cordeiro assado; em Portugal, a bacalhoada; na África do Sul, o peixe em conserva de vinagre; na Argentina tam bém é costume a torta salgada de espinafre assada recheada com ovos inteiros que cozinham junto, no forno; nos Estados Unidos da América, a tradição é o presunto assado. Como podemos ver, o ponto comum entre todos, são os ovos, inteiros ou presentes na massa ou recheio dos pães e tortas. O ovo é símbolo bastante antigo, anterior ao Cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Os ovos de Páscoa, que são uma tradição milenar, passaram a ser relacionada ao cristianismo. O costume era e ainda é em muitos países do Mundo Antigo, pintar um ovo oco de galinha de cores bem alegres, para festejar a Ressurreição de Jesus Cristo. Colorir e decorar ovos é um costume também bastante antigo praticado no Oriente. Nos países da Europa de Leste, os ortodoxos tornaram-se grandes especialistas em transformar ovos em obras de arte. Da Rússia à Grécia, os ortodoxos costumam pintar os ovos de vermelho. Das tradições da Europa Oriental, o hábito passou aos demais países. Os ovos de chocolate nasceram na França, com os chefs que recheavam ovos de galinha, depois de esvaziados de clara e gema, com chocolate e os pintavam por fora. Os pais franceses, de então, escondiam ovos coloridos e recheados, nos jardins, para que as crianças os encontrassem na época da Páscoa. A partir do final do século XIX, se difundiram os ovos totalmente feitos de chocolate, utilizados até hoje e tão comuns aqui no Brasil, sejam artesanais ou não. No sul do país, nas colônias austríacas, alemãs, polonesas e russas, é mantida a tradição de trocarem ovos de galinha, recheados com chocolate ou doce, ricamente coloridos a mão. E, claro, na maioria de nossas mesas teremos a Bacalhoada Portuguesa ou a Caldeirada de Peixe, de rio ou de mar, servida no norte, nordeste e centro do país. Nestes tempos, são ingredientes caros… Pratiquemos a criatividade e a fraternidade. De todas as formas, com ovo cozido ou bacalhau, todos, cristãos ou não, temos sempre muito a agradecer e a doar. Bom Apetite! Feliz Páscoa! #turismonãotemfronteiras reginahelenaserrano1957@gmail.com