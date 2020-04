PUBLICIDADE

Desde o início da Campanha, no dia 23 de março, a Prefeitura de Cerquilho já vacinou mais de 3 mil pessoas do público-alvo da campanha.

É importantíssimo lembrarmos que, conforme já divulgado, as doses das vacinas estão sendo enviadas pouco a pouco, semana a semana, pelo Governo Federal.

Até o momento, nossa equipe já finalizou os bairros que são atendidos pelas UBSF São Francisco, Nova Cerquilho e Di Napoli.

Confira mais algumas perguntas e respostas

• Se eu fizer parte das Unidades que já foram finalizadas e não estava em casa. O que eu faço?

Aguarde novas orientações.

• Quantas equipes estão nas ruas vacinando? Durante a semana temos quatro equipes trabalhando, aos finais de semana unimos esforços e aumentamos este número, no último final de semana tínhamos 8 equipes na rua vacinando.

• Tem algum cronograma da vacinação? Não temos como precisar data e local das nossas equipes, pois, a vacinação casa a casa leva um tempo muito específico, em algumas residências é bem rápido, em outras (com idosos acamados) demora um pouco mais. Então não temos como divulgar nenhum cronograma.

• Devo ligar no CIS para saber onde a equipe está? NÃO, a equipe que atende administrativamente no CIS não tem o acompanhamento real das quatro equipes que trabalham na rua. Tenha calma, a equipe irá passar. Não adianta ligar nos postos de saúde também, pois, eles não estão com a vacina.

• E os profissionais da saúde e segurança? Seguem sendo atendidos no CAPS, das 9h às 14h, com a apresentação de um comprovante de sua profissão.

• Até quando vai a vacinação dos idosos? O prazo para vacinar todos os idosos é até o dia 16 de abril, quando começa um novo público-alvo da campanha.

• E os idosos da área rural?Também serão atendidos! Muito em breve avisaremos a data que a equipe estará na área rural

• Como será a vacinação dos outros públicos da campanha (gestantes, doentes crônicos, crianças, etc)? Quando se aproximar a data de vacinação dos outros grupos, avisaremos como será feito. Siga nos acompanhando nas redes oficiais.

• O que mais eu preciso saber?

Precisa saber que a equipe está na rua fazendo o seu melhor, batendo nas portas, anunciando a chegada do posto, buzinando. As equipes móveis estão inclusive trabalhando aos finais de semana para atender todos o quanto antes.

Todos que estão trabalhando na rua estão devidamente uniformizados e com carros oficiais da prefeitura de diferente setores (Educação, SAAEC e Conselho Tutelar).