PUBLICIDADE

A Prefeitura de Tatuí começou a fazer a entrega da medicação de oncologia e de alto custo nas residências nossos pacientes inscritos no programa (2.300, no total), evitando assim a aglomeração de idosos e pessoas com a saúde vulnerável na Farmácia Municipal. Pedimos a compreensão de todos, pois a medicação que está sendo entregue é a que deveria ser retirada pelos pacientes no início de abril.