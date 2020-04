PUBLICIDADE

Felizmente, em meio às dificuldades e aos desdobramentos da Pandemia, pessoas e empresas iluminadas focam no que pode ser feito para ajudar e estão fazendo importantíssimas doações para diferentes órgão e setores.

Neste espaço, queremos agradecer e homenagear cada gesto, doação e trabalho voluntário, os quais fazem muita diferença nessa luta. O nosso muito obrigado ♥

DOPTEX DOA TECIDO E CENTRO PROFISSIONAL COSTUROU KITS DE LENCOL

Graças à doação de 200 metros de tecido da Doptex Tietê e com o trabalho voluntário de funcionárias e alunas do Centro de Formação Profissional, foram confeccionados 50 kits de lençóis para a Santa Casa de Cerquilho.

O kit inclui um lençol para cobrir, uma para forrar e uma fronha e foram entregues no dia 26 de março de 2020. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos nessa corrente do bem, seja doando material ou mão de obra.

ULTRAMIX DOA ÁLCOOL EM GEL

No dia 26 de março, a empresa Ultramix de Jumirim doou Álcool em Gel 70% para a Prefeitura Municipal de Cerquilho, para a Santa Casa de Misericórdia, o Lar São José e a Casa da Criança.

Queremos agradecer de coração essa atitude incrível e importante doação em meio ao enfrentamento ao Covid-19

SIGMA DOA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

A empresa Sigma doou para a Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho 8 óculos de proteção e 20 macacões impermeáveis. Agradecemos e parabenizamos por essa belíssima ação social.

USINA SANTA MARIA – J. PILON AÇÚCAR E ÁLCOOL DOA ÁLCOOL 70%

Outra importantíssima doação recebida pela Prefeitura de Cerquilho foi feita pela Usina Santa Maria – J. Pilon Açúcar e Álcool, a qual doou um galão de 60 litros de álcool líquido 70% e deixou em aberto futuras doações conforme a necessidade.

Agradecemos imensamente a doação e a colaboração diante da Pandemia que estamos enfrentando.