A Prefeitura do Município de Tietê, através da Secretaria de Serviços, e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, prossegue com o serviço de higienização e desinfecção de espaços públicos, como medida de combate .

Desde o dia 23/03, foram higienizados diversos espaços públicos como praças, arredores de espaços públicos e igrejas, além de espaços com grande circulação de pessoas como estabelecimentos do ramo varejista/supermercadista, farmacêutico e instituições bancárias.