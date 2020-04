PUBLICIDADE

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto em um rio perto do Conjunto Habitacional Amaro Padilha, em Tatuí (SP), na segunda-feira (23).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o menino estava desaparecido desde domingo (22), quando teria tentado atravessar o rio com uma bicicleta, perdido o controle e caído no local.

Por precaução, o velório foi limitado a dez pessoas e o enterro foi feito no Cemitério Municipal de Tatuí.