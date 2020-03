PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, informoyu na sexta-feira (20) que foram notificados mais sete casos suspeitos de COVID-19 em Tatuí. Somando-se aos 18 casos que já tínhamos, agora são 25 os casos suspeitos no Município.

Os sete novos casos suspeitos são: cinco pessoas do sexo feminino (22 anos de idade, 49 anos de idade, 9 meses de vida, 48 anos de idade e 25 anos de idade) e duas pessoas do sexo masculino (38 anos de idade e 19 anos de idade).

Todos estão com quadros estáveis e seguem em tratamento domiciliar, exceto um homem de 48 anos de idade, que está internado na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, com quadro estável.

Os exames foram encaminhados para análise do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e aguardam resultado.

Na segunda-feira (16/03), a Prefeitura de Tatuí publicou o Decreto Municipal nº 20.558, que constitui o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19 (novo Coronavírus) e dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19.

Tal medida foi tomada tendo em vista: as orientações contidas no Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, bem como, as recomendações do Ministério da Saúde; a eminente existência de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde; a necessidade de conter a propagação e transmissão do COVID-19 e preservar a saúde pública no município de Tatuí; e a reunião realizada no dia 15/03, no Paço Municipal, com a equipe de técnicos da Secretaria da Saúde, onde foram discutidas e deliberadas ações preventivas de enfrentamento ao vírus.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19 (novo coronavírus) de Tatuí irá estabelecer, implementar e divulgar as ações preventivas de combate à transmissão do vírus, sendo responsável pela apresentação, nos próximos dias, de boletins diários, às 10h e às 16 horas, contendo dados atualizados sobre as ações no município de Tatuí. Ele é composto por 14 membros, sendo: Tirza Luiza de Melo Meira Martins, secretária de Saúde; Olga Daniela Kramek, diretora do Departamento de Planejamento Gestão da Saúde; Marília dos Santos Bernardo, diretora do Departamento de Atenção Básica; Maria Laura Matias, diretora técnica e clínica da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí; Lilian Miranda de Camargo, diretora da Divisão de Regulação; Cíntia Scaglioni, diretora da Rede de Atenção Psicossocial; Kátia de Campos Abuchaim, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde; Rosana Aparecida de Oliveira, coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica; Daniela O. Faria Mendes, coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária; Roberta Lodi Molonha, coordenadora do Pronto Socorro de Tatuí; Marcos Vinicius Landim Stori Milani, médico infectologista da Vigilância Epidemiológica; Márcia Giriboni, interventora da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí; Sueli Aparecida Silva Nunes, enfermeira responsável técnica da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí; e Christian Pereira de Camargo, chefe de gabinete.

Na área da Saúde, a Santa Casa terá 12 quartos do segundo andar de seu prédio, reservados somente para a internação dos pacientes acometidos pelo Coronavírus. As visitas hospitalares (religiosas, sociais, familiares etc) estão suspensas, mantendo-se somente o acompanhante, com horário fixo de troca. Os boletins sobre o estado de saúde dos pacientes serão emitidos duas vezes ao dia: às 10h e às 17h. O Pronto Socorro Municipal está com um consultório específico reservado para o atendimento de pacientes sintomáticos e os acompanhantes somente serão permitidos no caso de pacientes menores de idade (abaixo de 18 anos) ou idosos (acima de 60 anos).

Com relação às escolas municipais, a presença dos alunos do Ensino Fundamental (incluindo EJA e Projeto Ayrton Senna) será facultativa a partir de 16/03 e as aulas serão suspensas, por tempo indeterminado, a partir 23/03. Na Educação Infantil (creches e pré-escolas), a presença dos alunos será facultativa, por tempo indeterminado, situação esta que será avaliada semanalmente.

Os Programas de Saúde e com idosos, incluindo os grupos de saúde (hiperdia, gestantes, puericultura, etc) e o Projeto Envelhecer com Qualidade de Vida, estão suspensos por tempo indeterminado, salvo os grupos do CAPs, que continua suas atividades normais.

Todos os eventos públicos e/ou em parcerias, realizados pela Prefeitura de Tatuí, que gerem concentração de pessoas, ficam suspensos, temporariamente. Estão suspensas, também, por tempo indeterminado, as atividades de oficinas da Secretaria de Desenvolvimento Social, de oficinas esportivas e culturais e do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (FUSSTAT), atividades no Parque Ecológico Municipal Maria Tuca, na Piscina Pública Municipal e no CEU das Artes; as competições esportivas, treinos e viagens de atletas; e o Projeto “Música na Praça”. As visitas aos prédios públicos, como o Museu Histórico “Paulo Setúbal” e a Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, ficam suspensas, temporariamente. Fica recomendado às entidades sociais a suspensão de suas atividades pelo prazo de até 30 (trinta) dias.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus deverá implantar, em breve, um telefone de acesso público (0800), que funcionará 24 horas, para esclarecer e orientar a população sobre o Coronavírus.

Além disso, a Prefeitura de Tatuí disponibiliza em seu site uma página oficial sobre o Coronavírus no município. No link http://tatui.sp.gov.br/coronavirus há boletins diários com informações oficiais do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, bem como dados sobre prevenção, perguntas e respostas, vídeos e arquivos para download do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

A orientação é para que os cidadãos não disponibilizem e não compartilhem fake news, mas sim confirmem se os dados recebidos são reais e estão realmente no site da Prefeitura de Tatuí.