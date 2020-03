PUBLICIDADE

A primeira reunião ordinária da nova gestão do CONDEPHAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí, aconteceu quinta-feira (12/03), no auditório do Museu Histórico “Paulo Setúbal”.

O Conselho, composto por 11 representações, com titular e suplente, assume o órgão para o biênio 2020/2021. A nova gestão tem como presidente Rogério Vianna, como vice-presidente Erica Teixeira Garcia Sanches, e como secretária executiva Patrícia Campos de Lima.

O presidente conduziu a reunião realizando os expedientes do dia. A arquiteta Maíra Camargo Barros apresentou o patrimônio por meio da Constituição, para salientar a importância de cada membro no Conselho, que foca na elaboração de registros e tombamentos de patrimônios culturais imateriais e materiais.

A prefeita Maria José Vieira de Camargo registrou presença na reunião, dando boas-vindas aos novos membros do Conselho e à nova gestão. Ela demonstrou grande respeito ao trabalho que o Conselho enfatiza em sua função de zelar pelo Patrimônio e realizou dois pedidos. O primeiro é para que o Conselho produza um registro da Estação Experimental de Agronomia de Tatuí “Engenheiro Agrônomo Armando Pettinelli”, ressaltando a importância dos imóveis localizados na Fazenda que, desde 1933, gera e transfere conhecimento cientifico e tecnológico para o agronegócio, além da exuberante coleção de bambus localizada no imóvel, sendo uma das maiores da América Latina, e do monumento “O Semeador”, do artista plástico e professor Josué Fernandes Pires. O segundo pedido foi o registro documental das Praças de Tatuí, ressaltando a importância dos passeios públicos para a história de nossa população.

Após o pronunciamento, a prefeita compôs a mesa de trabalhos do CONDEPHAT. Foi instituída a Comissão de Cadastro de Imóveis, que deverá realizar a finalização do inventário de bens imóveis e o memorial descritivo para apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. A segunda comissão criada realizará a avaliação técnica e documental dos seguintes imóveis educacionais: EMEF “Eugênio Santos”, que foi o segundo Grupo Escolar de Tatuí; EMEF “Prof.ª Sarah de Campos Vieira dos Santos”, onde primeiramente foi instalado o Grupo Escolar Chico Pereira; e o CEPEM “Prof.ª Benedita Pereira Fiúza Orsi” – Jardim da Infância, situado na Praça da Bandeira e que mantém em salvaguarda o quadro dos primeiros formandos, de 1950, doado por Celinha Holtz.

Como última pauta do dia, as convidadas Maria Tereza da S. B. Orsi e Ana Teresa da Silva Amadei, proprietárias da Estância São Lourenço, localizada no Distrito de Americana, a convite do Conselho, manifestaram interesse em dar início ao processo de registro do imóvel rural, que tem em seu histórico a casa sede. Segundo dados, essa casa foi construída por escravos, além da capela e uma plantação de jabuticabeiras, o “fruitá” da Estância. Após explanação das proprietárias, o Conselho deliberou a importância de providências de um registro do local para acervo histórico.

De acordo com o presidente do CONDEPHAT, Rogério Vianna, a próxima reunião será no 2 de abril, também no Museu Histórico “Paulo Setúbal”.

Sobre o condephat – Ele foi instituído pela Lei Municipal nº 2658, de 19 de agosto de 1993, como órgão de caráter deliberativo, fiscalizador, normativo, de acompanhamento e de assessoramento das políticas para defesa do patrimônio cultural do município, sendo deliberativo em relação ao tombamento ou outros instrumentos que declarem bens de interesse histórico-cultural.

O Conselho tem por objetivo promover a conscientização, no âmbito municipal, sobre a preservação do patrimônio histórico, artístico e ambiental, bem como sobre a conservação de bens culturais de natureza material e imaterial.