Além dos investimentos na saúde, educação, frota, valorização dos servidores, projetos sociais, esporte, lazer e serviços emergenciais para recuperação dos danos causados pelas últimas chuvas, as obras de infraestrutura tem sido prioridade da administração Luiz do Deraldo.

Após todos os tramites licitatórios, a empresa Rancho da Colina está realizando os serviços de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica da Rua Cel. Joaquim Miranda da Silva, cujo valor total estimado para conclusão da obra é de R$ 274.567,70 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), sendo R$ 270.476,19 (duzentos e setenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) oriundos da União por indicação do deputado federal Eli Correa Filho e R$ 4.091,51 (quatro mil noventa e um reais e cinquenta e um centavos) provenientes de recursos próprios do município de Porangaba.

“Esta é uma antiga reivindicação da população, considerando que devido à baixa qualidade do solo e por encharcar com facilidade, os serviços de pavimentação desse trecho sempre apresentaram problemas, motivo pelo qual solicitamos à empresa que fizesse uma base especial com pedras e drenagem para que a pavimentação tenha maior durabilidade” disse Luiz do Deraldo”.

“Temos ciência que ainda falta muito para que possamos atender a demanda que cresce a cada dia, mas com dedicação, esforço e respeito ao cidadão que confia em nosso grupo continuaremos trabalhando em benefício da população”, concluiu.