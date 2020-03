PUBLICIDADE

O prefeito Dinho deu uma entrevista na Rádio, Studio FM, onde falou um pouco sobre o que será feito nesse período de Coronavírus.

A princípio a prefeitura decidiu fechar as escolas, para a proteção dos jovens, e seus familiares, pois embora os jovens não estejam no grupo de risco, podem acabar transmitindo para um idoso ou alguém que pertença a este grupo.

As vacinas de influenza foram antecipadas para que os sintomas de uma gripe comum não sejam confundidos com no novo vírus que está circulando.

Os profissionais da saúde que estavam presentes falaram um pouco sobre as precauções que devem ser tomadas nesse caso.

Lavar as mãos muitas vezes por dia e máscaras são indicadas apenas para quem apresenta sintomas.

Aconselham a sair de casa apenas por alguma necessidade, como comprar remédios e mantimentos.

No grupo de risco estão as pessoas que possuem a diabetes, hipertensão, doenças crônicas e idosos. Essas pessoas precisam ser protegidas pois caso contraiam o vírus podem ter muito mais complicações devido a saúde frágil.

‘‘Se todos colaborarem e seguirem os conselhos médicos, nossa cidade vai passar bem por toda essa situação’’. Disse o Dr. Oliver