Os bancos colocaram em prática esta semana novas regras para clientes que estão com dinheiro curto depois que as restrições determinadas pelo governo para conter o novo coronavírus acabaram afetando a vida financeira de famílias e empresas. Entre as novas condições, Banco do Brasil, Caixa, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander dizem que vão prorrogar pagamento de dívidas sem a cobrança multas. As medidas foram tomadas depois que o Banco Central liberou R$ 56 bilhões que os bancos são obrigados a deixar separados, como colchão de segurança. Dessa forma, as instituições financeiras puderam aumentar as linhas de crédito sem custo extra para elas.

Mas clientes dizem que não estão conseguindo acessar o benefício. Além de pessoas com dificuldades para obter informações sobre como prorrogar as parcelas, há consumidores que relatam que tiveram o pedido negado ou, quando conseguem a mudança, há cobrança de juros pelo tempo a mais do parcelamento.

Atendimento online – Os bancos respondem que estudam caso a caso e que estão implementando os processos. As instituições financeiras alertam os clientes que o acesso às novas condições ou a novos empréstimos pode e deve ser feito por meio da Internet, no computador, tablet ou celular, ou ainda via aplicativos. A ida à agência só deve ocorrer em último caso. As instituições financeiras disseram que estão avisando clientes sobre as novas possibilidades via SMS, e-mail ou ainda através dos aplicativos. Então, fique atento aos seus canais de comunicação com o seu banco para usar essas condições.

Até porque o Banco Central determinou que os bancos ajustem os horários de atendimento ao público nas agências de forma a assegurar a saúde da sociedade e garantir a prestação de serviços essenciais. No Santander, por exemplo, o horário de funcionamento das agências abertas em todo o País será reduzido em duas horas, das 10h às 14h. As medidas também incluem o escalonamento do acesso de clientes ao interior das agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da loja, de forma a garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, as agências com maior concentração de pensionistas e clientes idosos poderão adotar um horário exclusivo para o atendimento dessa população mais vulnerável à doença, das 9h às 10h.