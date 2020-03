PUBLICIDADE

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou “quarentena total” a partir da 0h desta sexta-feira (20) para combater a transmissão do novo coronavírus. A restrição praticamente completa na circulação de pessoas valerá até 31 de março.

O decreto do presidente argentino estabelecerá que ninguém poderá sair de casa a não ser para ir às farmácias e comprar comida. Quem descumprir a regra poderá ser detido por “delito contra a saúde pública”. “Vamos ser absolutamente inflexíveis”, disse Fernández.

De acordo com a imprensa argentina, as Forças Armadas e as polícias poderão fazer o patrulhamento para certificar se as pessoas estão respeitando as restrições na circulação.

A Argentina registrava, até a última atualização desta reportagem, 128 casos confirmados de Covid-19. A doença matou três pessoas no país sul-americano.

Fronteiras fechadas

O governo da Argentina determinou o fechamento das fronteiras no último domingo (15), com duração de ao menos 15 dias. Somente argentinos e residentes poderiam retornar ao país.

Além disso, nesta semana, o governo argentino incluiu o Brasil e o Chile na lista de países de risco. Desta forma, quem for desses países para a Argentina também terá que cumprir a quarentena obrigatória de 14 dias, sob pena de prisão.