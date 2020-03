PUBLICIDADE

Mais uma reforma foi feita na cidade, o trabalho não para. A Prefeitura de Cesário Lange, através do Departamento de Obras, realizou a revitalização do Velório Municipal, que recebeu obras de manutenção e pintura.

Para um maior conforto dos moradores que sofrem com a perda de entes queridos, a prefeitura que está sempre pensando em seus municipes, até mesmo nas horas mais difíceis, realizaram uma reforma no Velório Municipal. vejam as fotos abaixo :