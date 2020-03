PUBLICIDADE

Ano de eleições e a movimentação eleitoral já se iniciou por aqui, e assim os moradores já estão se perguntando: quem será o novo prefeito?

Em meio a essas dúvidas aparecem as especulações, alguns apostam todas as suas fichas na reeleição do nosso atual prefeito Ronaldo Pais de Camargo (Dinho), pela excelente gestão deste mandato. Outros acreditam fielmente na volta do ex-prefeito Ramiro de Campos, a quem a população tem um enorme carinho, por tudo que fez durante sua gestão. Alguns acreditam no potencial do vereador Antônio Carlos de Arruda (Canjica) e esperam a sua candidatura. São vários possíveis candidatos e por enquanto as dúvidas ficarão em aberto, pois por mais que haja especulações só saberemos os reais candidatos quando as campanhas se iniciarem.

Ainda tem alguns meses pela frente antes das eleições, então não se sabe o que esperar. O que todos aguardam, por agora é saber se seu candidato favorito, tem ou não grandes chances de ser o novo prefeito de Cesário Lange.

E ai, quem você acha que será o novo prefeito da cidade?