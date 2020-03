PUBLICIDADE

No período de 17 a 21 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Cerquilho, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou palestras sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

As palestras foram ministradas pela Médica Ginecologista Daniele Peev e pela Enfermeira especialista Caroline Maynard para os alunos dos 9º anos das escolas de Ensino Fundamental II da rede municipal de educação.

Durante o bate-papo foram abordadas as principais infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez na adolescência, e formas de prevenção e tratamentos das doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos interagiram com as palestrantes fazendo diversas perguntas e esclarecendo suas dúvidas.

É importante que essa ação educativa tenha acontecido próximo ao carnaval, pois amplia a conscientização da população sobre estes problemas da saúde pública. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura agradece às palestrantes por contribuírem com a educação do município, em um tema tão importante.