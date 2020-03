PUBLICIDADE

Você pagou o seu IPTU rigorosamente em dia em 2019? Sim! Então, você está concorrendo a muitos prêmios. A Prefeitura de Cesário Lange fará no próximo dia 23 de março, às 9h00, o sorteio do Programa IPTU Premiado. O primeiro lugar leva para casa uma moto zero quilômetro e o segundo uma TV de 32 polegadas. A população poderá acompanhar o sorteio que acontece no prédio da própria Prefeitura. Agora é só cruzar os dedos.