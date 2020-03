PUBLICIDADE

Imagens de 2 obras que a SABESP vem realizando no município em dois pontos específicos.

As primeiras fotos são dos materiais que chegaram para realizar a obra de troca de tubulação de água e esgoto na Rua Darcy Gonçalves, foi dado início no asfalto mais foi paralisado, por conta da importância em antes de qualquer coisa, fazer a troca de toda tubulação.

A SABESP está correndo com o trabalho, para que o quanto antes se normalize o tráfego de automóveis.

As últimas duas fotos mostram o início da obra no Bairro Vila dos Sonhos (Codepe), onde está também sendo trocada a tubulação colocando padrão SABESP, seguindo com a troca até a ETA (Estação de tratamento de água) passando por toda extensão da Avenida Argemiro da Silva Marques.

Em ambos os casos está sendo feito as obras, antes do início das obras de recapeamento asfáltico que será realizado.