No domingo dia 04 de Março, Porangaba, a cidade sinfonia se despediu de uma filha ilustre Dona Irene Domingues da Silva esposa do querido Maestro Lázaro Nogueira da Silva mais carinhosamente conhecido por Pingo. Dona Irene que foi mãe, avó uma esposa exemplar que sempre ajudou o Maestro Pingo com muito amor e carinho em suas atividades musicais. Uma mãe para nós músicos que participamos da Banda do Pingo de Porangaba sempre arrumando nossos uniformes, os bordando, sempre nos alimentando em sua casa quantas vezes pousei, almocei, tomei café com a qual fazia com muito amor para todos nós, Dona Irene foi uma mãe para gerações e gerações de músicos que passaram pela batuta do Maestro Pingo. Deus chamou uma filha ilustre que contribui muito com a cidade sinfonia, mais Dona Irene sempre estará em nossos corações, nas boas lembranças pois, jamais esqueceremos de quem tanto fez por todos nós músicos, que tivemos a felicidade de conhecer Dona Irene Domingues da Silva que Deus a receba em seus braços fraterno.

Homenagem do Maestro José Paulo Molitor

um dos seus filho do coração.