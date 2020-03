PUBLICIDADE

Durante as últimas semanas, você acompanhou passo a passo o trabalho da Prefeitura de Cesário Lange na construção de calçadas e muretas na área verde do Bairro Dom Lázaro. O trabalho está concluído. Agora, é conferir como ficou.

As calçadas são muito importantes para a movimentação dos pedestres, pois é a unica via segura, muitas vezes por elas estarem danificadas , as pessoas optam por fazer seu trajeto pela rua mesmo, onde o risco de acontecer diversos acidentes é muito maior.

Então essa reforma no bairro Dom Lázaro está sendo fundamental para os moradores. Esperamos que mais bairros possam contar com essas reformas, para que nossa cidade fique ainda mais segura, com menos riscos de graves possíveis acidentes.