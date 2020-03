PUBLICIDADE

Venha fazer a sua inscrição.

Cursos de Capacitação do Fundo Social de Solidariedade para novos alunos.

Costura Criativa básica para iniciantes;

Modelagem em malharia (critérios: Possuir certificado de Costura ou teste de aptidão).

Os cursos do Fundo Social de Solidariedade visam proporcionar a geração e complementação de renda as famílias.

Trazer Cópia do RG e Comprovante de Endereço: informações a Rua 9 de julho, 816 – Centro

com Nivalda