Brincar é uma necessidade para o desenvolvimento da criança, sendo assim, é um direito que ela tem. No entanto, o que nós temos visto é que vêm diminuindo as oportunidades para as crianças brincarem.

Por meio das brincadeiras que as crianças se desenvolvem, ou seja, aprendem a se comunicar, aceitar a existência dos outros, estabelecer relações sociais, fazer planos, respeitar regras e condutas sociais. Além de ajudar no desenvolvimento de habilidades, físicas, sociais, morais e de capacidades importantes, como: linguagem, atenção, concentração, memória e imaginação. São fundamentais para uma criança se desenvolver bem. Nela, as crianças aprendem lições muito importantes, que depois levarão para a vida adulta, como a sociabilidade, a capacidade criativa e inventiva, a partilha, alegria e bom humor, entre tantos benefícios,

Agora as crianças da nossa cidade poderão ter um dia bem divertido e diferente, pois estamos recebendo a visita de um parque de diversões, onde você vai encontrar uma série de atrações que vai fazer a alegria da garotada. Carrinho de bate-bate, roda gigante e muitas outras atrações que as crianças vão amar.

É sempre bom quando tem esses eventos em Cesário Lange, o entretenimento é muito importante para os moradores que estão sempre na correria da rotina de trabalho ou escola. Um tanto de diversão faz muito bem para sair dessa rotina e poder relaxar um pouco.