Dois motoristas ficaram feridos em um acidente envolvendo dois caminhões no acesso 114 da Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, os motoristas trafegavam em sentidos opostos no trecho quando bateram.

Um deles teve ferimentos graves, mas ambos foram socorridos e encaminhados a um hospital de Sorocaba (SP). A causa do acidente será investigada.